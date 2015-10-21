В Москве на стройке задержали около 500 мигрантов

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Столичные полицейские задержали около пятисот рабочих, прибывших из стран ближнего зарубежья, в ходе профилактического рейда "Мигрант-2015". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка МВД Андрея Галиакберова.



По его словам, все задержанные будут доставлены в отделы полиции для проверки законности их нахождения на территории России, а также на причастность к совершению преступлений в столичном регионе.

Как уточнил источник агентства, задержания проводились на стройплощадке на Заречной улице, где возводится жилой комплекс "Фили Град".

Напомним, накануне полицейские задержали возможных участников банды, которая нападала на жителей столицы ради ограбления. Несколько их преступлений попали в объективы камер видеонаблюдения.

Нападавшие всегда действовали по одному сценарию: в темное время суток подкрадывались к жертве сзади, били арматурой по голове и, пока человек не пришел в себя, опустошали карманы и сумки. Металлические трубы они брали на стройке, где и работали. Против задержанных возбудили уголовное дело по статье "Разбой".