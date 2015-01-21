В Зеленограде у инкассаторов отняли 10 миллионов рублей

Задержан налетчик, похитивший у инкассаторов 10 млн рублей

21 января полиция задержала в Зеленограде одного из подозреваемых в хищении 10 миллионов рублей из служебного автомобиля коммерческой фирмы. У него изъяли часть украденных денег, сообщает Агентство "Москва".

Ограбление произошло в среду возле торгового центра на Березовой аллее. Двое бандитов вскрыли инкассаторский автомобиль, забрали из него крупную сумму денег и скрылись на автомобиле Peugeot красного цвета.

На месте преступления работают оперативники, ведется поиск возможных сообщников.

Напомним, в июне 2014 года в Москве задержали предполагаемых участников банды, которые грабили инкассаторов на территории рынка "Садовод". Последнее преступление ими было совершено 22 мая, тогда налетчики ранили двух человек и украли 5 миллионов рублей.