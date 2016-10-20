Трех пьяных пассажиров сняли с рейса Сочи – Москва

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Трех человек не пустили на борт самолета Сочи – Москва из-за сильного алкогольного опьянения, сообщает в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.
Командир самолета отказал в перелете трем изрядно выпившим жителям Норильска. Причем деньги, потраченные на билеты, им не вернули.
Молодых людей задержали полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Его результаты показали, что несостоявшиеся пассажиры находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.
За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения отдыхающим выписали административный штраф в размере 500 рублей.
При этом у каждого перевозчика свои санкции в отношении нарушителя. Это может быть внушительный штраф, аннулирование обратного билета и занесения в "черный список" с дальнейшим отказом в обслуживании.
Российские перевозчики не имеют законодательного права вести черные списки, однако неофициальные досье на дебоширов они все-таки составляют.
Недавно Владимир Путин на встрече с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым согласился с предложением ужесточить ответственность авиадебоширов.