Трех пьяных пассажиров сняли с рейса Сочи – Москва

Трех человек не пустили на борт самолета Сочи – Москва из-за сильного алкогольного опьянения, сообщает в пресс-службе сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Командир самолета отказал в перелете трем изрядно выпившим жителям Норильска. Причем деньги, потраченные на билеты, им не вернули.

Молодых людей задержали полицейские и отправили на медицинское освидетельствование. Его результаты показали, что несостоявшиеся пассажиры находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения отдыхающим выписали административный штраф в размере 500 рублей.

Пассажира могут не пустить на борт или снять на полпути к пункту назначения, если он нарушает правила поведения на борту . Это может быть как невменяемое поведение из-за алкогольного или наркотического опьянения, так и невыполнение законных указаний экипажа. То есть это любой поступок пассажира, который авиакомпания сочтет угрозой безопасности полета, жизни или здоровью других людей.

При этом у каждого перевозчика свои санкции в отношении нарушителя. Это может быть внушительный штраф, аннулирование обратного билета и занесения в "черный список" с дальнейшим отказом в обслуживании.

Российские перевозчики не имеют законодательного права вести черные списки, однако неофициальные досье на дебоширов они все-таки составляют.

Недавно Владимир Путин на встрече с генеральным директором компании "Аэрофлот" Виталием Савельевым согласился с предложением ужесточить ответственность авиадебоширов.

