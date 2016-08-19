Автор ролика о BMW в "Музеоне" удалил публикацию

Автор видео, где BMW ездит по пешеходным дорожкам "Музеона", удалил ролик из Сети. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, выложил это видео 23-летний Кирилл. После того, как на него обратила внимание полиция, молодой человек обновил свои аккаунты и удалил все провокационные видео.

Ранее Кирилл не стеснялся рассказывать о своих нарушениях – езде по встречной полосе или по пешеходным улицам. Что касается видео, снятом в парке "Музеон", в пресс-службе сообщили, что ролик был смонтирован.