Автор ролика о BMW в "Музеоне" удалил публикацию

Автор видео, где BMW ездит по пешеходным дорожкам "Музеона", удалил ролик из Сети. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".
По предварительным данным, выложил это видео 23-летний Кирилл. После того, как на него обратила внимание полиция, молодой человек обновил свои аккаунты и удалил все провокационные видео.
Ранее Кирилл не стеснялся рассказывать о своих нарушениях – езде по встречной полосе или по пешеходным улицам. Что касается видео, снятом в парке "Музеон", в пресс-службе сообщили, что ролик был смонтирован.
Скандальный видеороликНакануне в интернете появилась видеозапись, сделанная якобы с видеорегистратора. Она была выложена в популярную соцсеть с аккаунта Rich russian kids с комментарием: "Когда хочется погулять в парке, но лень выходить из машины".
СМИ обнаружили еще ряд видеозаписей этого автора, где водитель колесит по городу и нарушает ПДД, например, выезжает на встречную полосу и гоняет по Старому Арбату.
Столичная полиция уже начала проверку, устанавливается личность водителя.