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Мэр Москвы

19 июля 2012, 13:28

На капремонт зданий УВД ежегодно будут выделять по 500 млн руб.

полиция мэр Москвы бюджет власть Сергей Собянин

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный градоначальник Сергей Собянин предложил каждый год выделять по 500 миллионов рублей на капитальный ремонт зданий районных управлений внутренних дел (УВД), пишет РИА Новости.

«По просьбе руководства ГУВД Москвы мы должны создать специальную программу по приведению в надлежащее техническое состояние помещений, которые занимают районные управления внутренних дел», - заявил мэр.

Техническое состояние зданий окружных УВД Собянин оценил как «вполне приличное», в отличие от районных, состояние которых он считает неудовлетворительным.

Мэр Москвы добавил, что власти уже прорабатывают вопросы содействия в проектировании и строительстве новых зданий, предоставлении помещений для аппарата ГУВД и подразделений столичной полиции на территории «новой» Москвы.

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