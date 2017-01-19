Исполнительница хита Lambada погибла в Рио-де-Жанейро

Фото: AP/Wilfredo Lee

Бразильская певица Лоалва Браз, известная благодаря исполнению песни Lambada, найдена мертвой в населенном пункте в Рио-де-Жанейро, сообщает портал UOL.

Обгоревшее тело исполнительницы нашли в ее собственной машине. Полиция расследует случившееся как возможное убийство. Как удалось выяснить, незадолго до гибели в ее доме были замечены двое неизвестных.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро. В 1985 году переехала жить во Францию. Певица получила известность после того, как стала солисткой франко-бразильской поп-группы Kaoma.

В 1989 году Kaoma записала песню Lambada, сразу ставшую хитом во многих странах мира. С 2010 года проживала в Женеве. В последние годы Браз жила в Рио-де-Жанейро, где владела небольшой гостиницей.