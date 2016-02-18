Форма поиска по сайту

18 февраля 2016, 18:33

Безопасность

Прокуратура проверит отказ полиции в возбуждении дела против коллекторов

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Прокуратура признала необоснованным отказ полиции в возбуждении уголовного дела об угрозах коллекторов, сообщает пресс-служба ведомства.

С заявлением в одно из отделений полиции обратилась москвичка. Неизвестные угрожали ей физической расправой и поджогом квартиры, если она не выплатит долг банку. Однако у женщины не было кредитных обязательств. Задолженность имелась у ее сестры, которой также угрожали.

Вскоре у квартиры заявительницы полицейские задержали двух мужчин. Они назвались представителями банка и, по их словам, собирались вручить досудебную претензию должнику.

Полицейские отказали в возбуждении уголовного дела против коллекторов

Участковый ОМВД России по Северному Измайлово отказал женщине в возбуждении уголовного дела. Но прокурор, изучив постановление, признал его необоснованным. Материалы дела возвращены для дополнительной проверки и принятия законного решения.

В последнее время все больше должников стали жаловаться на действия коллекторов, которые идут на любые способы выбивания денег: ломают двери, угрожают жизни и здоровью семьи.

В настоящее время в Госдуме находятся сразу несколько законопроектов, регламентирующие коллекторскую деятельность. Одни предлагают полностью запретить оказание подобных услуг, другие – регулировать споры только в судебном порядке.

