Полиция задержала сотрудника столичного банка по подозрению в мошенничестве

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В центре Москвы задержан 25-летний эксперт по работе с клиентами одного из столичных банков, которого подозревают в мошенничестве на 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Заявление о мошенничестве поступило в полицию 25 января от клиента банка, расположенного на улице Земляной Вал. Как установило следствие, в конце декабря 2015 года задержанный, войдя в доверие к одному из клиентов банка, получил доступ к его личному кабинету и снял со счета более 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, в минувший понедельник в Домодедовский городской суд было передано дело бывшего ведущего бухгалтера Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД РФ Ольги Зеленской, которая также обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в 2012–2015 годах Зеленская мошенническим путем похитила из федерального бюджета свыше 11 миллионов рублей.