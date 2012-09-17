Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2012, 16:55

Безопасность

Главу спецназа МВД будут судить за избиение подчиненных

Александр Иванин. Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело по двум статьям возбуждено в отношении главы центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России генерал-майора полиции Александра Иванина. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Иванин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и пунктом "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 24 апреля этого года Иванин, находясь на территории базы отдыха в Свердловской области после проведения совещания, в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений нанес удары двум командирам территориальных отрядов спецназа МВД.

"В результате одному из пострадавших был причинен легкий вред здоровью, а второй получил телесные повреждения средней тяжести", уточнили в Следственном комитете РФ.

Ссылки по теме


полиция уголовные дела нападение МВД РФ Александр Иванин ОМОН чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика