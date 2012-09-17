Главу спецназа МВД будут судить за избиение подчиненных

Александр Иванин. Фото: ИТАР-ТАСС

Уголовное дело по двум статьям возбуждено в отношении главы центра специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России генерал-майора полиции Александра Иванина. Информация об этом появилась на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Иванин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений) и пунктом "д" части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений).

По версии следствия, 24 апреля этого года Иванин, находясь на территории базы отдыха в Свердловской области после проведения совещания, в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений нанес удары двум командирам территориальных отрядов спецназа МВД.

"В результате одному из пострадавших был причинен легкий вред здоровью, а второй получил телесные повреждения средней тяжести", уточнили в Следственном комитете РФ.