Полицейские задержали лжегадалок по подозрению в мошенничестве

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Полицейские задержали двух женщин, подозреваемых в мошенничестве под предлогом гадания, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

На станции Москва–Савеловская в полицию обратилась 20-летняя девушка, которая пострадала от рук мошенниц. На железнодорожной станции "Гражданская" к ней подошли две женщины и, предложив погадать, украли золотую цепочку с крестиком и деньги.

По указанным потерпевшей приметам полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 27-летняя жительница Смоленской области и ее двоюродная сестра, 42-летняя уроженка Тульской области.

Задержанные оказались причастны к другим аналогичным преступлениям. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают другие факты их криминальной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Как ранее сообщало m24.ru, в 2015 году количество случаев мошенничества в столице выросло на 32 процента. С начала этого года рост уже составил 21 процент.

В 2015 году было зарегистрировано 19,9 тысячи случаев мошенничества, из них на 2419 завели уголовные дела. В этом году уже совершено 3,159 тысячи таких преступлений.

По словам замначальника управления уголовного розыска столичной полиции Станислава Тяпкина, в общей массе преступлений мошенничества составляют 10,2 процента.