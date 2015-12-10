Школьницу задержали по подозрению в хранении наркотиков

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Сотрудники полиции задержали 16-летнюю школьницу, которая подозревается в хранении амфетамина, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции задержали 16-летнюю учащуюся 9 класса одной из столичных школ в центре Москвы. Установлено, что школьница хранила при себе порошкообразное вещество белого цвета, упакованное в полиэтиленовый пакет, со слов задержанной, предположительно, амфетамин", – заявил собеседник агентства.

В настоящее время изъятое вещество направлено на исследование. Также выясняется откуда девушка взяла наркотическое вещество.

Напомним, сегодня же сотрудники ФСБ задержали в Москве 19-летнего, занимавшегося контрабандой оружия из Дагестана. Также спецслужба ликвидировала его мастерскую по изготовлению боеприпасов.

У задержанного изъяли автомат Калашникова, пистолет-пулемет "Скорпион" с глушителем, винтовку с глушителем, три пистолета (Glock-19, ТТ, ПМ), револьвер иностранного производства, охотничье ружье, а также 20 основных частей и комплектующих к оружию, более 4 килограммов пороха, гранату Ф-1, пять приспособлений для бесшумной стрельбы и более 500 патронов различного калибра.

В отношении студента одного из столичных вузов возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. Решается вопрос об избрании меры пресечения.