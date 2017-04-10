В Германии задержан готовивший теракт возле посольства России – СМИ

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Задержанный в Германии мигрант из Марокко хотел совершить теракт возле посольства России в Берлине. Об этом сообщила немецкая газета "Тагесшпигель".

По данным издания, к такому выводу пришли сотрудники Федерального ведомства по охране конституции (немецкая контрразведка).

25-летний беженец собирался смешаться с участниками демонстрации, намеченной у стен посольства, и совершить теракт. Предполагается, он хотел отомстить России за поддержку Башара Асада.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция задержала мигранта в ночь на 8 апреля под Лейпцигом в центре для беженцев. Задержанного подозревают "в подготовке преступления, угрожающего безопасности государства".