Сотрудника финансовой компании подозревают в хищении 2,5 млн рублей

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Сотрудника одной из коммерческих организаций в сфере микрофинансирования подозревают в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей, сообщает в среду пресс-служба столичного главка МВД России.

Ранее в полицию обратился обратился представитель фирмы. По его словам, после финансовой проверки в их компании была выявлена недостача в размере свыше 2,4 миллионов рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого, который в 8 июля в 20.00 был задержан на Угрешской улице. Им оказался 28-летний уроженец Воронежа, работающий финансовым консультантом в компании.

Мужчина, используя свое служебное положение, оформлял договоры денежного займа на подставных лиц. После этого он обналичивал деньги в банкоматах и распоряжался ими по собственному усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время полицейские проводят розыск возможных соучастников данного преступления.