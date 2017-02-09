Женщину в Подмосковье задержали за подготовку убийства супруги бывшего мужа

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Подмосковные следователи задержали женщину, которая готовила убийство супруги ее бывшего мужа, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, к преступлению жительницу Орехово-Зуева подтолкнула личная неприязнь к 54-летней женщине. Она начала поиски возможного исполнителя преступления, о чем стало известно правоохранительным органам.

В роли "киллера" выступил сотрудник полиции. Во время встречи с ним обвиняемая предложила за убийство 100 тысяч рублей и в качестве предоплаты передала 15 тысяч рублей. 7 февраля оперативник передал ей личные вещи "жертвы" в качестве доказательства якобы выполненного заказа.

После того, как обвиняемая передала правоохранителю 50 тысяч рублей, а остальную сумму пообещала выплатить позже, женщину задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству по найму. Сейчас женщина содержится под стражей.

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/401]Как правильно обращаться к участковому[/URLEXTERNAL]