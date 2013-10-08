Форма поиска по сайту

08 октября 2013, 21:17

МВД утвердило новую форму российской полиции

Фото: ИТАР-ТАСС

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому сотрудников МВД переоденут в новую форму.

Соответствующий документ размещен на сайте "Российской газеты".

Теперь у полицейских появится нагрудный знак и бейдж, которые будут удостоверять личность сотрудника, несущего службу в общественных местах. "По номеру бляхи легко определить, где он служит и как его зовут - эти сведения есть в едином банке данных. Причем нагрудные знаки у гаишников и прочих полицейских отличаются даже по форме - у сотрудников ДПС он абсолютно круглый, у всех остальных - овальный", - сообщает издание.

Кроме того, новая форма будет отличаться и по цвету: вместо темно-серого она будет темно-синей. Также у офицеров полиции появилась возможность вместо шапки или фуражки носить бейсболку.

Для сотрудников ППС и ДПС разработаны новые модели обуви с применением специальных материалов.

Стоимость комплекта новой формы составляет до 35 тысячи рублей.

