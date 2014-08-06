Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины на востоке Москвы

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По факту убийства мужчины на востоке Москвы возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного комитета.

По версии следствия, 6 августа на территории гаражного комплекса на улице Амурская между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого 39-летний местный житель несколько раз выстрелил в оппонента. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщил источник "Интерфакса" в правоохранительных органах, по предварительным данным, в инциденте участвовали работодатель и подчиненный. Сам погибший был мигрантом из Центральной Азии.