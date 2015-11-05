В Измайловском парке нашли грудного младенца

В Измайловском парке найден трехнедельный ребенок

Жительница Москвы во время прогулки с собакой по парку "Измайлово" нашла на земле грудного младенца, сообщили m24.ru в пресс-службе главного управления МВД по Москве.

По данным полицейских, обнаруженному мальчику примерно 21 день.

Ребенок лежал на земле и был одет в комбинезон серого цвета в рисунок, белый комбинезон в виде медведя, голубую шапку и чепчик с надписью baby, светлые ползунки в цветной рисунок буквами, распашонку на кнопках и светло-серые носки в полоску с изображением коричневого медведя.

На данный момент в результате переохлаждения состояние ребенка оценивается как средней тяжести.

Напомним, в апреле грудную девочку обнаружили рядом с мусорными контейнерами на улице Сурикова в САО.

В марте неизвестные подбросили младенца в подъезд дома на Перовской улице на востоке столицы.

В сентябре прошлого года новорожденный мальчик был найден в туалете торгового центра на Верхней Красносельской улице.