Задержаны лидер и участники банды, нападавшей на инкассаторов в Москве

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В Москве столичными полицейскими задержаны участники организованной преступной группы, нападавшей на инкассаторов. Группировка состояла из уроженцев Таджикистана.

"Сотрудники московского уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали лидера и двоих участников этнической организованной группы, подозреваемых в совершении разбойных нападений на сотрудников ЧОП и перевозчиков денежных средств", - сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного отдела МВД.

Уточняется, что, по данным полиции, 18 июля на Преображенском валу налетчики совершили нападение с применением огнестрельного оружия на сотрудников ЧОП, в результате которого автомобиль охранников перевернулся, а один из них получил пулевое ранение плеча. Подозреваемые забрали сумку с документами и деньгами, после чего скрылись. Кроме того, 30 июля в районе Капотни подозреваемые напали на граждан КНР. Разбив стекла принадлежащей им машины и угрожая пистолетом, они похитили сумку, в которой находилось 8 миллионов рублей.

"Раскрытие дерзкого преступления в отношении иностранных граждан взял под личный контроль начальник столичного Главка Анатолий Якунин", - отметили в пресс-службе.

Сейчас полицейские продолжают работу по установлению всех эпизодов противоправной деятельности членов данной группировки.