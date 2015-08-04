Как уберечь свой велосипед от кражи

В столице увеличилось число краж велосипедов

С ростом популярности велосипедов в столице, увеличивается и число желающих их украсть. В Госдуме уже задумались над увеличением штрафов для угонщиков. Возможно, сумма вырастет до ста тысяч рублей, сообщает телеканал "Москва 24".

Например, Татьяна Васильева долго копила на велосипед, но в результате и месяца на нем не покаталась. Подъезды - самое популярное место для воровства двухколесного транспорта. Ни камеры, ни домофон, ни соседи не останавливают злоумышленников.



"В прошлом году было 2114 краж, сейчас 3096. Процентов 70 - это тайное хищение, когда преступники похищают велосипеды. Зарегистрированы также грабежи, открытое хищение и один разбой. Все эти преступления раскрыты", - рассказал замначальника управления организации дознания ГУ МВД по Москве Анатолий Сорокин.

За кражу велосипеда можно отправиться в тюрьму на пару лет. И такие случаи уже были, рассказывают оперативники. Если верить статистике, самые вело-криминальные округа - восточный и юго-восточный.

Если держать байк постоянно при себе не получается, нужны другие средства защиты. Первое, что приходит в голову, - замки. В магазинах они представлены на любой вкус и кошелек. Одни стоят, как велосипед, зато обещают максимальный уровень надежности. Дешевые варианты - от 500 рублей до двух тысяч - опытным ворам не будут помехой.

"У тросовых замков есть один недостаток, опытные веловоры могут от них избавиться за 10-15 секунд. Достаточно иметь хорошие гидравлические клещи или болторез", - отметил консультант веломагазина Александр Левченко.

"Большая Москва": Велосипеды в городе

Велоактивист Михаил Невелев на замок денег не пожалел, он считает, что тот окупился. При внешней скромности его железный конь стоит порядка ста тысяч рублей, а на такие модели устраивают настоящую охоту.





"Возвращаюсь и вижу, что велосипед мой на месте, но в трех местах видно, что его пытались сломать. Сначала пытались срезать болторезом, поняли, что не проходит. Видимо, очень хотели и конкретно пилили замок в двух местах разных. Допилили до сердцевины, но не смогли взять и ушли", - рассказал Невелев.

А вот против настойчивых воришек в магазинах предлагают сигнализации и навигационные маячки. "Одна из самых действенных - это скрытая в рулевой трубе навигационная система. Она достаточно недорогая - 2-3 тысячи. Вставляется в велосипед, веса практически не прибавляет и позволяет отслеживать велосипед по GPS-маячку", - поделился Михаил Невелев.

Если велосипед все же украли, Михаил советует обязательно написать заявление в полицию. А дальше мониторить форумы и сайты с объявлениями о продажах, ведь краденое чаще всего стараются побыстрее сбыть. Но мало найти велосипед, нужно еще доказать, что он ваш. В этом поможет серийный номер на раме. Обязательно нужно фотографировать этот номер, желательно сделать серию фотографий со своим велосипедом, чтобы всегда можно было доказать, что он ваш.