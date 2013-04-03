Взрывной юмор: что ожидает телефонных террористов

Фото: ИТАР-ТАСС

Утром в среду, 3 апреля, северный вестибюль станции метро "ВДНХ" был перекрыт из-за сообщения об угрозе взрыва. Однако прибывшие на место саперы взрывного устройства не обнаружили.

В этот же день в полицию поступил звонок о заложенной в приемной Госдумы на Воздвиженке бомбе. Из здания пришлось эвакуировать 80 человек.

А в середине марта несколько раз "минировали" торговый центр "Щука".

В 2010 году регулярно по средам в полицию сообщали о бомбе, заложенной в одном из корпусов РГГУ. Возможно, таким странным способом кто-то из студентов пытался "законно" прогулять не полюбившийся семинар или лекцию. Занятия в вузе таким образом срывались на протяжении порядка 10 недель.

M24.ru выяснил, как действуют спецслужбы при сообщениях о бомбах, во сколько обходятся ложные вызовы государству и что ожидает телефонных террористов в случае поимки.

Сотрудники спецслужб реагируют на любые сообщения о заложенных взрывных устройствах. В РГГУ, когда уже было понятно, что это развлекаются телефонные хулиганы, а их "розыгрыш", мягко говоря, затянулся, специалисты приезжали без промедления. Людей эвакуировали, а помещение обыскивали с собаками. Оперативники не могут проигнорировать ни один подобный звонок, даже если реальная возможность взрыва ускользающе мала. На место возможного происшествия приезжают полиция и спецслужбы, кинологи, саперы и взрывотехники ФСБ, специалисты МЧС, скорая помощь и другие службы. Таким образом, каждый такой ложный вызов обходится бюджету минимум в 50 тысяч рублей, это в том случае если "минируют" небольшой объект - магазин, школу или университетский корпус. Если же сообщение о бомбе поступает из аэропорта, железнодорожного вокзала или большого торгового центра, то приходится подключать очень большие силы, при этом издержки государства возрастают до нескольких миллионов рублей.

В российском Уголовном кодексе существует статья "Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий". Самое мягкое наказание, предусмотренное по этой статье - штраф до 200 тысяч рублей или зарплата осужденного за 18 месяцев. При более серьезных случаях одним штрафом не отделаться, любителей пошутить со спецслужбами ждут 1-2 года исправительных работ, арест от 3 до 6 месяцев, либо 3 года в колонии.

За ложный звонок о бомбе подростки несут административную ответственность с 16 лет, а если телефонный хулиган сообщил о теракте, для него может наступить и уголовная ответственность, причем, начиная с 14 лет.

Число звонков о заложенных бомбах традиционно уменьшается в дни школьных каникул, потому что у малолетних хулиганов исчезает повод срывать уроки. Зато немало таких сообщений приходится на первое апреля. Шутникам кажется уместным поздравить сотрудников полиции с этим праздником именно таким образом. Увы, оперативники такой юмор не оценят. Пресс-службе столичного главка МВД даже пришлось выпустить накануне Дня смеха специальное сообщение о том, что никакого снисхождения для телефонных хулиганов по случаю первого апреля не будет. В ведомстве отметили, что ложные звонки мешают эффективной работе московской полиции, которой ежедневно приходится реагировать на 12-15 тысяч вызовов.

Григорий Медведев