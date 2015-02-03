Задержан подозреваемый в избиении женщины на юге Москвы

Задержан подозреваемый в избиении женщины на Большой Тульской

В столице задержали подозреваемого в жестоком избиении женщины на Большой Тульской улице, сообщает телеканал "Москва 24".

В ходе допроса подозреваемый рассказал, что нападение было заказным и совершил он его по корысти. Известно, что задержанный 27-летний мужчина является бывшим боксером. Кроме того, ранее он был судим.

Инцидент произошел 24 января на юге Москвы. Нападение попало в поле зрения камер видеонаблюдения.

На записи видно, как сначала мужчина догнал женщину, ударил ее по голове и начал добивать упавшую руками и ногами. После чего достал нож и порезал жертве лицо.

В кадре нет прохожих, но видно, что мимо ехали машины, однако никто не остановился и не помог женщине. 34-летняя пострадавшая получила перелом скулы, резаные раны лица, перелом верхней челюсти и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее начальник ГУ МВД России по Москве Анатолий Якунин взял под личный контроль расследование этого дела.