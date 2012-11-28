Москва выделит 4 миллиона рублей на сухие пайки для полицейских

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы выделят дополнительно более 4 миллионов рублей на сухие пайки для московских полицейских, задействованных в обеспечении порядка на массовых мероприятиях.

Об этом РИА Новости сообщил источник в городской администрации.

"Принято решение увеличить более чем на 4 миллиона рублей объем бюджетных ассигнований для возмещения ГУП "Социальное питание "Центр" затрат по обеспечению сухими пайками личного состава ГУ МВД России по городу Москве, задействованного для поддержания общественного порядка при проведении массовых мероприятий в столице", - отметил собеседник агентства.

По его словам, данные денежные средства будут выделены за счет сокращения соответствующих расходов подпрограммы по обеспечению правопорядка. Эта программа является частью государственной программы Москвы "Безопасный город".