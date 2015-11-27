Полицейские ликвидировали незаконный игорный клуб в центре Москвы

Фото: ТАСС/Сергей Расулов

Полицейские выявили и ликвидировали незаконный игорный клуб в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Казино располагалось в подвальном помещении нежилого на Петровке.

В помещении полицейские изъяли 44 игровых автомата. Кроме того две сотрудницы заведения пытались покинуть помещение через черный выход, но полицейские задержали девушек и доставили в территориальный ОМВД, где с них были взяты объяснения.



Сейчас полицейские проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Накануне полицейские закрыли подпольный игровой клуб на Петровском бульваре. В нелегальном игорном заведении правоохранители изъяли 32 игровых аппарата, 2 покерных стола и одну рулетку.

В начале недели полицейские также закрыли подпольный игорный клуб в центре Москвы. Заведение располагалось в нежилом помещении дома в Большом Полуярославском переулке. Там было изъято 20 игровых автоматов, предназначенных для азартных игр.