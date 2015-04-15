Режиссер "Настоящего детектива" выпустит сериал про Рузвельта-полицейского

"Настоящий детектив". Фото: facebook.com/TrueDetective
Режиссер первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунага начнет работу над сериалом о Рузвельте-полицейском. Телешоу будет основано на романе "Алиенист" Калеба Карра.
Сценарий напишет Хуссейн Амини ("47 ронинов"), который уже закончил работу над пилотом сериала. Одним из продюсеров телешоу станет Эрик Рот (сценарист "Форреста Гампа"), сообщает The Verge.
Кто снимется в сериале и на каком телеканале он будет идти, пока неизвестно.
Криминальный роман "Алиенист" увидел свет в 1994 году. Действие разворачивается до того, как Теодор Рузвельт стал президентом: книга фокусируется на том, как будущий политик расследует страшные убийства во время работы шефом полиции Нью-Йорка.
Дело о серийном убийце, который в 1995 году отправил на тот свет добрую половину жителей Луизианы, повторно открывается спустя 17 лет. Детективы (Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсон), вместе проводившие расследование странных и страшных преступлений в 90-х, вновь принимаются за поиски киллера.
Повествование отчасти ретроспективное: часть сериальных сцен разворачивается в прошлом, когда детективы впервые познакомились расследовали мистические серийные убийства.
Первая серия второго сезона сериала "Настоящий детектив" выйдет в эфир 21 июня.