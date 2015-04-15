Режиссер "Настоящего детектива" выпустит сериал про Рузвельта-полицейского

"Настоящий детектив". Фото: facebook.com/TrueDetective

Режиссер первого сезона "Настоящего детектива" Кэри Фукунага начнет работу над сериалом о Рузвельте-полицейском. Телешоу будет основано на романе "Алиенист" Калеба Карра.

Сценарий напишет Хуссейн Амини ("47 ронинов"), который уже закончил работу над пилотом сериала. Одним из продюсеров телешоу станет Эрик Рот (сценарист "Форреста Гампа"), сообщает The Verge.

Кто снимется в сериале и на каком телеканале он будет идти, пока неизвестно.

Криминальный роман "Алиенист" увидел свет в 1994 году. Действие разворачивается до того, как Теодор Рузвельт стал президентом: книга фокусируется на том, как будущий политик расследует страшные убийства во время работы шефом полиции Нью-Йорка.