10 тысяч полицейских дежурят на избирательных участках в столице

Безопасность в городе в день выборов обеспечат 42 тысячи полицейских

В день выборов мэра Москвы, 8 сентября, безопасность на избирательных участках обеспечивают 10 тысяч полицейских.

Как сообщает телеканал "Москва 24", контроль осуществляется на входах в здания, где проходят выборы. Кроме того, участки оборудованы металлодетекторами.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в столице будут работать 42 тысячи сотрудников правоохранительных органов, улицы города будут патрулировать 14 тысяч народных дружинников.

Напомним, в единый день голосования в Москве открылись 3411 избирательных участков по месту жительства и 186 участков в больницах, домах престарелых, СИЗО и других местах временного пребывания.

Наибольшее количество участков - 2983 - традиционно открыто в образовательных учреждениях. А на 1035 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней - КОИБы.

Помимо полицейских, на каждом избирательном участке дежурят офицеры столичного управления МЧС.