Из Москвы в Симферополь можно будет долететь за 2,5 часа

Время полета между Москвой и Симферополем увеличилось на час. Из-за смены маршрута пассажирские самолеты теперь долетают до Крыма за 2 с половиной часа вместо прежних полутора, передает телеканал "Москва 24".

Самолеты больше не входят в воздушное пространство Украины и следуют через Ростов-на-Дону и Анапу, после чего проходят над Черным морем, сообщили в аэропорту столицы Крыма.

Кроме того, как сообщалось ранее, цены на авиабилеты из Москвы в Крым снизились почти на 30%. Представители поисковиков недорогих авиабилетов заявляют, что такая тенденция характерна только на этом направлении.

На рейсы Москва-Симферополь стоимость билетов заметно снизилась. О летнем туристическом сезоне говорить пока рано, но спрос на перелеты в Крым растет.