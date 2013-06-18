На "Ночи в парке" в "Сокольниках" выступит DJ-проект The Pop Kids

The Pop Kids. Фото: park.sokolniki.com

28 июня в парке "Сокольники" пройдет летняя "Ночь в парке". На этот раз мероприятие пройдет в стилистике Bali Art Party. На площадке "The Баssейн" выступит участник DJ-проекта острова Бали The Pop Kids.

В DJ-дуэт The Pop Kids входят два контрастных музыканта, постоянно проживающих на острове Бали - высокий бородатый Денис Кудряшов и невысокий кореец Антон М. Коллектив является завсегдатаем вечеринок на частных виллах и яхтах.

Так как Денис Кудряшов ждет первенца и не может покинуть Бали, в столицу приедет Антон М, который представит эксклюзивный диджей-сет.

Антон М - московский DJ, обладающий титулом First Fashion DJ за то, что с 2005 года регулярно играл на многих крупных модных показах.

Помимо The Pop Kids на мероприятии выступят диджеи из клуба "Крыша мира", состоится показ мод молодых дизайнеров и выставка art-объектов. Также в "Бесшумном кинотеатре" покажут новые мультфильмы от телеканала "2х2".

Мероприятие пройдет c 16:00 до 02:00, вход свободный.