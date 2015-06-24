Похищенный в центре столицы адвокат Ануфриев вышел на связь

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Московский адвокат Сергей Ануфриев вышел на связь с коллегами, сообщает Агентство "Москва".

По словам адвоката, пояснить произошедшее с ним он пока не может. "Со мной все в порядке. Пока большего я не могу сказать", – сказал Ануфриев.

Ранее m24.ru сообщало, что в центре столицы похитили адвоката Сергея Ануфриева. Похищение произошло в 12.30 рядом с домом № 18 по Шмитовскому проезду.

Адвоката вытащили из его машины, пересадили в другую и увезли в неизвестном направлении. Автомобиль юриста злоумышленники также похитили. В городе объявили план "Перехват".

Отметим, что Сергей Ануфриев представляет интересы на жилищных, семейных и наследственных делах, а также на арбитражных процессах, разводах и брачных договорах.

Согласно данным открытых источников, Ануфриев значится в реестре адвокатов города Москвы. Он имеет юридический стаж с 2005 года и работает в столичном адвокатском бюро "Лебедева-Романова и партнеры".