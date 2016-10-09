Похитители кубинца задержаны на юго-востоке столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Предполагаемых похитителей гражданина Кубы задержали на юго-востоке столицы, сообщает РИА Новости. Он этом рассказа источник агентства в правоохранительных органах.

Машину злоумышленников остановили в ходе плана "Перехват". Участников инцидента вместе с похищенным доставлены в полицию для разбирательства.

Похищение произошло в воскресенье, 9 октября на улице Верхние поля. По словам очевидца событий, трое неизвестных насильно усадили в автомобиль гражданина Кубы и скрылись в неизвестном направлении.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили задержание участников инцидента. Полицейские выясняют было ли произошедшее на самом деле похищением.