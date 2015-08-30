Небольшой дождь и до 20 градусов тепла ожидается в столице в воскресенье

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 30 августа, сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, столбики термометров в дневные часы поднимутся лишь до 18-20 градусов. Местами возможен кратковременный дождь. Порывы северо-западного ветра могут достигать 7-12 метров в секунду.

Днем в понедельник характер погоды не изменится - будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Москве воздух прогреется до 17-19, по области - до 15-20 градусов.

Как сообщало ранее m24.ru, погода в День знаний в Москве будет дождливой, дневная температура воздуха составит около +18 градусов.