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Общество

25 декабря 2014, 09:19

В столице ожидаются метель, гололедица и сильный ветер - МЧС

погода метель усиление ветра

Фото: ТАСС/Денис Кожевников

В четверг в столице ожидаются дальнейшее усиление ветра, метель и гололедица. В МЧС отмечают, что на дорогах может увеличиться количество аварий и вероятно возникновение заторов, сообщает пресс-служба ведомства.

С 9.00 до 21.00 в пределах МКАД, ТиНАО и Московской области пройдет снегопад, сопровождающийся сильным ветром, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

К вечеру в столице выпадет до 12 миллиметров осадков. Снежный покров вырастет на 5-12 сантиметров.

МЧС рекомендует закрыть окна в домах, поставить машину в гараж или припарковать вдали от деревьев и рекламных щитов.

Отметим, что в четверг столица окажется во власти очередного циклона. Он принесет новую порцию снегопадов, морозную и ветреную погоду, а также колебания атмосферного давления. Столбики термометров покажут -6 градусов.

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