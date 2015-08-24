В понедельник москвичей ждет солнечная и прохладная погода

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В понедельник, 24 августа, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до 21 градуса, сообщает Гидрометцентр России.

Столичный регион останется во власти обширного антициклона. Его усилиями по-прежнему солнечно и сухо, однако станет заметно прохладнее.

Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-5 м/с. Давление составит 757 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%.

Предстоящей ночью будет вновь без дождей, столбики термометров в столице покажут 7-9, в центре до 14 тепла, по области будет от 4 до 9, местами до ноля градусов.

Днем во вторник ожидается небольшая облачность, но все также без осадков. Воздух прогреется до 21-23 градусов тепла.