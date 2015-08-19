В среду в столице будет солнечно и до 18 градусов тепла

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В среду, 19 августа, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +18 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

С ростом атмосферного давления антициклон начнет господствовать в столичном регионе. Облаков станет заметно меньше, и вновь засияет солнце. Только ночи станут холодными. Да и днем воздух будет прогреваться неохотно, тем более что ветер по-прежнему будет задувать с севера.

В среду в столице потеплеет до +19 градусов

Давление составит 753 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Ветер северный со скоростью 5-9 м/с.

Предстоящей ночью при небольшой облачности обойдется без осадков. В столице столбики термометров покажут 7-9 градусов тепла, по области будет 4-9 градусов, местами до 0 градусов. Ветер северный 3-8 м/с.

Днем в четверг вновь будет сухо и начнет теплеть. Воздух прогреется до 19-21 градусов выше ноля. Ветер северный 3-8 м/с.