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Общество

17 августа 2012, 11:25

В выходные москвичам понадобятся зонтики

погода дожди грозы

ИТАР-ТАСС

Погода в столичном регионе в конце рабочей недели ожидается с дождями, но не холодной, а вполне обычной для этих августовских дней. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Воздух прогреется до 22 градусов тепла.

Сегодня, 17 августа, Москва и область по-прежнему будут находиться во власти обширного циклона. При облачной погоде с прояснениями пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и даже град, сообщает портал "Метеоновости".

Максимальная температура воздуха в Москве сегодня 20 - 22, по области 18 - 23 градуса. Ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/c. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - около 60%.

Кстати, день 17 августа вошел в историю метеонаблюдений в 1954 году, когда максимальная температура в городе повысилась до 33,5 градуса. Теплее в этот в Москве с тех пор не бывало за всю историю наблюдений.

В 1986 году был побит рекорд по самой низкой температуре - под утро 17 августа похолодало до плюс 4,1 градуса.

Что касается осадков, то 17 августа 1936 года на Москву обрушился самый сильный дождь – за сутки выпала почти половина всей августовской нормы.

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