Синоптики предупредили жителей столичного региона о туманах

Фото: ТАСС/Илья Питаев

Синоптики предупредили жителей московского региона о возможных туманах в субботу, 18 марта. Об этом m24.ru рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Семенков.

По его словам, туманы ожидаются в утренние часы, с восходом солнца они испарятся. Тем не менее водителям советуют быть внимательнее на дорогах, а тем, кто собирается лететь на самолете, стоит проверять, не задержан ли рейс.

В пятницу, 17 марта, туманы наблюдались в Можайске и Волоколамске, сообщает портал "Метеоновости". В Кашире образовался так называемый "смешанный" туман. Он, как правило, возникает над водоемами или влажными участками суши. Туман не рассеялся даже к полудню.