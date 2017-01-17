Форма поиска по сайту

17 января 2017, 14:39

Общество

Похолодание придет в Москву на Крещение

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Похолодание и небольшой снег ожидаются в Москве на праздник Крещения Господня, 19 января. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, трансляцию которой можно посмотреть на m24.ru.

По его словам, в ночь с 18 на 19 января температура воздуха в столице опустится до минус десяти градусов.

По всей России самая холодная ночь на Крещение будет в Якутии и Красноярском крае, там температура опустится до минус 40 градусов. А самая теплая погода ожидается на побережье Черного моря, в Карелии и Мурманской области. Из-за теплого воздуха Атлантики столбики термометра поднимут до плюс трех градусов.

Кроме того, неблагоприятная погода будет в Крещение на Северном Кавказе. Там ожидаются осадки и сильный ветер.

Богослужения и праздничные мероприятия пройдут 18 и 19 января в 345 столичных храмах. Для проведения обрядов подготовлены 59 мест на городских водоемах – их оснастили безопасными подходами и спусками к воде, а также теплыми раздевалками, туалетами и парковками для автомобилей. Кроме того, участников купаний обеспечат горячими напитками.

Купания начнутся в 18:00 18 января и продлятся до 12:00 19 января. Ожидается, что их участниками станут около 130 тысяч человек, но если количество желающих будет больше, то время проведения обряда могут продлить.

Где в столице окунуться в прорубь в Крещение, читайте в материале m24.ru.

погода праздники общество

