Похолодание придет в Москву на Крещение

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Похолодание и небольшой снег ожидаются в Москве на праздник Крещения Господня, 19 января. Об этом сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции, трансляцию которой можно посмотреть на m24.ru.

По его словам, в ночь с 18 на 19 января температура воздуха в столице опустится до минус десяти градусов.

По всей России самая холодная ночь на Крещение будет в Якутии и Красноярском крае, там температура опустится до минус 40 градусов. А самая теплая погода ожидается на побережье Черного моря, в Карелии и Мурманской области. Из-за теплого воздуха Атлантики столбики термометра поднимут до плюс трех градусов.

Кроме того, неблагоприятная погода будет в Крещение на Северном Кавказе. Там ожидаются осадки и сильный ветер.