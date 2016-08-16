В столице ожидается теплая и комфортная погода

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Во вторник в столице ожидается теплая погода с переменной облачностью и дождями, сообщает телеканал "Москва 24". Воздух прогреется до +19... +21.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Небольшая вероятность дождя существует лишь в конце дня. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба, что соответствует норме.

За прошедшие сутки в столице выпало рекордное количество осадков. Начиная с вечера воскресенья и до вечера понедельника, на главной метеостанции столицы ВДНХ зафиксировано 91 миллиметр осадков, что составляет 118 процентов месячной нормы.

С 6:00 до 18:00 понедельника в Москве выпало более 50 миллиметров осадков, на главной станции ВДНХ зарегистрировано 53 миллиметра, а на Балчуге – 63 миллиметра. Таким образом, был побит рекорд 1887 года, когда в столице выпало 25,2 миллиметра осадков.

Также побит рекорд суточной нормы осадков для августа (59 миллиметров) и для всех летних месяцев (63 миллиметра). С 1 по 15 августа в Москве выпало 119 миллиметров осадков.