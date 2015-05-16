В субботу ожидается дождь и до 12 градусов тепла

Фото: M24.ru

В субботу, 16 мая, столица будет находиться в центре циклона, сообщает "Фобос". Будет облачно и дождливо.

Ночью воздух прогреется до +7...+9 градусов, днем – до 10-12 градусов выше нуля. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.

Добавим, в воскресенье также выдастся дождливым. Днем будет облачно с прояснениями, но местами возможны дожди. Воздух ночью прогреется до 5-7 градусов тепла, днем – до +11...+13 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Начало следующей недели также будет облачным и дождливым. Начнет улучшаться погода только после вторника, 19 мая.