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Москва 24

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Общество

15 декабря 2014, 14:17

На этой неделе в столице будет тепло и снежно

погода Фобос снег гололед

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

На этой неделе температура в большинстве районов столицы будет превышать норму на 5-6 градусов, сообщили M24.ru в центре погоды "Фобос".

В понедельник, 15 декабря, Москва и область останутся во власти атлантического воздуха. В столице ожидается высокая облачность и около 1 градуса ниже нуля.

Ночью температура поднимется до +3 градусов, выпадет небольшой снег. "Сегодня погода дает нам короткую передышку: в Москве властвует антициклон", - добавили в "Фобосе".

В течение недели воздух в столице днем будет прогреваться от 0 до +3 градусов. По ночам температура будет колебаться от 0 до +2 градусов, что по мнению специалистов "Фобоса", скорее соответствует температурным нормам конца октября.

"Околоминусовые температуры способствуют появлению гололеда", - заявили в "Фобосе".

Как вести себя во время гололеда на дорогах

Кроме того, на протяжении семи дней в столице будет идти снег.

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Напомним, при образовании гололеда МЧС призывает автовладельцев быть внимательными на дорогах и отмечает, что в такую погоду возможно образование заторов, а также увеличение количества аварий. Водителей просят воздержаться от резкого ускорения и маневров на большой скорости.

Внимательными стоит быть и пешеходам - такая погода способствует образованию сосулек.

Убирать снег и лед с улиц Москвы готовы 10 тысяч снегоуборщиков.

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