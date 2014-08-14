За прошедшие сутки в столице выпало почти 20% месячной нормы осадков

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В среду, 13 августа, в столице выпало почти 20% месячной нормы осадков, сообщает пресс-служба Московского метеобюро.

Так, на главной московской метеостанции на ВДНХ метеорологи зафиксировали 13 миллиметров осадков. Кроме того, в Немчиновке выпало 15 миллиметров, во Внуково - 11, в Тушино и на Балчуге - по 10, а в Шереметьево - 6 миллиметров осадков. При этом норма для августа составляет 77 миллиметров.

Напомним, с утра четверга, 14 августа, температура в столице будет расти медленно. Виной этому атмосферные фронты, которые будут ограничивать прогрев воздуха. Однако после обеда столбики термометра в мегаполисе поднимутся до 28 градусов. Произойдет это благодаря южному ветру, который будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.

В течение дня в городе ожидается переменная облачность, а вот к вечеру могут пойти дожди. А атмосферное давление сегодня будет неустойчивым - около 746 миллиметров ртутного столба. По информации синоптиков, такие изменения погоды в Москве улучшили экологическую обстановку в столице.

Тем не менее, департамент природопользования и охраны окружающей среды предупреждает о жаре и повышенном загрязнении атмосферного воздуха в четверг, 14 августа. В ведомстве напоминают о том, что наиболее чувствительны к воздействию жары - пожилые, инвалиды, беременные, маленькие дети, а также лица с заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной или эндокринной системы, а также заболеваниями органов дыхания.