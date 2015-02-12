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Москва 24

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Общество

12 февраля, 13:07

Похолодание придет в Москву после оттепели

погода похолодание оттепель

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Столицу накрыла оттепель, температура превышает климатическую норму примерно на 4-6 градусов. Однако уже к началу следующей неделе столбики термометров опустятся в минусовую зону, сообщает Гидрометцентр России.

Пока в столичном регионе довольно тепло для февраля. Температура поднимется до 0-2° и до +4° по области. Местами возможны слабые осадки.

В последний рабочий день, 13 февраля, также пройдут слабые осадки, а ночью возможен гололед и туман в некоторых районах. Температура достигнет -2-0° в Москве и -5-0° по области. Днем ожидается до +2°.

А вот в выходные придет похолодание. Ночные температуры понизятся до -5°. Днем в мегаполисе столбик термометра покажет от -2 до 0° в субботу и от -3 до -1° в воскресенье.

"Утро": Минусовая температура вернется в Москву к выходным

С началом новой рабочей недели станет еще морознее. 16 февраля местами пройдет небольшой снег, температура составит от -12 до -7° ночью и -7 до -2° днем. Во вторник, 17 февраля, осадков не ожидается, ночная температура понизится до -16°, а дневная погода останется прежней.

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Напомним, в начале января в столице наблюдалось аномальное потепление. В городе даже зацвела верба. Это растение считается довольно устойчивым к холодам, ранней весной именно верба расцветает раньше всех, но для января это событие необычное.

А 14 января в Москве был побит температурный рекорд десятилетней давности. По данным метеостанции ВДНХ, в 13.00 температура воздуха составила +3,4 градуса. Это на два градуса выше, чем было 14 января 2005 года.

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