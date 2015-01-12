В понедельник в столице пройдет мокрый снег, местами метель

В Москве пройдет мокрый снег

В понедельник, 12 января, в столице пройдет мокрый снег, местами метель. Столбики термометров покажут около ноля, сообщает центр погоды "Фобос".

Регион окажется около центра циклона, который удержит пасмурную погоду с мокрым снегом и температурой, превышающей климатическую норму на 7-8 градусов.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Давление составит 728 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%.

Предстоящей ночью мороз усилится - в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов, местами пройдет небольшой снег. Днем во вторник ожидается мокрый снег, поднимется метель. Порывы юго-западного ветра усилятся до 17 м/с, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1.