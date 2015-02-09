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Москва 24

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Общество

09 февраля 2015, 13:15

Аномально теплая погода установится в Москве со среды

погода оттепель мороз

В понедельник температура воздуха в Москве вернется к климатической норме

В среду Москва окажется во власти теплого атлантического воздуха. Морозы начнут отступать, и вплоть до конца недели температура будет держаться на уровне непривычных для этого времени года значений: от - 5 до 0 градусов. Единственным морозным днем на текущей неделе окажется вторник, 10 февраля, пояснили М24.ru в центре "Фобос".

"Потепление вернется в столичный регион после кратковременного усиления морозов. Во вторник, 10 февраля, погода улучшится, облака рассеются. Ночью морозы окрепнут до -14-16 градусов. Днем стоит ожидать 6-8 градусов мороза. В оставшиеся дни, до конца недели, в городе будет орудовать волна теплого воздуха", - сообщили в "Фобосе".

Уже в среду ночью будет не ниже 7 градусов мороза. В дневное время суток синоптики прогнозируют -5-0 градусов. Возможен мокрый снег. В целом температура воздуха в ближайшие дни превысит климатическую норму на 4-6 градусов.

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