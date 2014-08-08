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Москва 24

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Общество

08 августа 2014, 21:36

Дождь затопил торговый центр "Охотный ряд"

погода торговые центры Охотный ряд ливни потопы

Из-за ливня затопило торговый центр "Охотный Ряд"

Из-за сильного ливня, который прошел днем 8 августа в Москве, затопило торговый центр "Охотный ряд", сообщает телеканал "Москва 24".

На кадрах любительского видео видно, что уровень воды залах торгового комплекса достигает нескольких сантиметров, и многие люди передвигаются босиком.

Кроме того, из-за последствий ливня пришлось перекрыть тоннель под Новым Арбатом. В результате, затор на Бульварном кольце превысил несколько километров.

По прогнозам синоптиков, облачная с кратковременными осадками погода сохранится до конца недели. Но уже в это воскресенье воздух в столице вновь прогреется до 30 градусов.

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