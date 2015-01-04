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Москва 24

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Общество

04 января 2015, 09:36

В столицу возвращаются морозы

погода снег Рождество метель

Фото: M24.ru/ Александр Авилов

Морозы вернутся в столицу уже к Рождеству, сообщается на сайте Гидрометцентра. Заметное похолодание начнется с 5 января. Температура воздуха понизится до 9-7 градусов мороза.

Отметим, сегодня, 4 января, в Москве ожидается снег, а местами даже метель. Температура воздуха понизится до 1 градуса мороза.

В связи со снегопадом автоинспекторы советуют москвичам воздержаться от поездок на личном транспорте. Также не стоит парковаться у слабо укрепленных конструкций, так как в прогнозах сильный порывистый ветер.

Напомним, перепады температуры воздуха в столице в новогодние праздники могут негативно сказаться на самочувствии горожан. В такую погоду нужно больше времени уделять здоровью, считает главврач московской городской больницы №57, депутат городской думы Ирина Назарова.

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"Я бы посоветовала в такую нестабильную погоду тщательно следить за своим здоровьем, чаще измерять давление и своевременно реагировать на его перепады. Если давление уже скачет, то нужно обращаться к врачу", - рассказала Назарова M24.ru.

Кроме того, главврач посоветовала одеваться теплее и быть внимательней к здоровью, потому что в такую погоду растет вероятность простуды.

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