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Общество

03 сентября 2014, 15:53

Разгон облаков в День города не потребуется - синоптики

погода День города Фобос Михаил Леус

Фото: ИТАР-ТАСС

По прогнозам синоптиков, разгон облаков в День города не потребуется, сообщили M24.ru в метеорологическом центре "Фобос".

"По предварительным прогнозам, в первый выходной день 6 сентября, когда столица будет отмечать очередной день своего рождения, погода в регионе будет достаточно комфортной. При переменной облачности существенных осадков в регионе не ожидается", - рассказал специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в Москве будет преимущественно солнечно и сухо. При этом ночью прохладно, около 5-10 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до 16-21 градуса. Атмосферное давление будет в норме, ветер юго-западный, слабый.

Стоит отметить, что в случае пасмурной погоды в День города над Москвой планировалось разгонять облака. Как и в прошлом году военно-воздушные силы предполагали запустить над столичным регионом 10 самолетов.

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Напомним, в этом году День города пройдет 6 сентября. В столичных парках будут выступать музыканты и артисты, пройдут выставки и спортивные соревнования, откроются дизайн-маркеты и книжные ярмарки. В городе также организуют более 170 бесплатных экскурсий.

Кроме того, в Парке Горького пройдут концерты музыкантов, в парке искусств МУЗЕОН - фестиваль "Юность", а в парке "Фили" - парад оживших карт, шоу водных барабанов, а также выступления иллюзионистов и жонглеров.

Праздник стартует в 13.00. На всех площадках Дня города прозвучит гимн Москвы.

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