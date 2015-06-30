Россияне не пострадали в авиакатастрофе в Индонезии

Российские туристы не пострадали в авиакатастрофе в Индонезии

По предварительной информации, россиян среди жертв авиакатастрофы в Индонезии нет. Как заявили в Ассоциации туроператоров, российских туристов ни в зоне крушения, ни на борту быть не должно, передает телеканал "Москва 24".

В военном самолете, упавшем на жилые дома и отель на Суматре, было 113 человек, никто не выжил. Работники гостиницы утверждают, что самолет взорвался прямо над их зданием.

Как сообщил главком ВВС страны Агус Суприятна, на борту самолета находились 12 членов экипажа и 101 пассажир, передает МИА "Россия сегодня". Также есть информация, что погибли три человека, находившиеся в момент крушения самолета на земле.

Самолет производства США вылетел с индонезийской военной базы Медан и направлялся к острову Натуна, уточнил армейский представитель Фауд Бася.

Город Медан, где упала машина, является третьим по величине населенным пунктом в Индонезии. Самолет взорвался над зданием отеля, а на жилой квартал упали уже обломки. Они задели два жилых дома и повредили линии электропередачи.

