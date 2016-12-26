Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154 в Сочи

Общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе Ту-154 в Черном море объявлен в России в понедельник, 26 декабря.

Указ об этом подписал в воскресенье 25 декабря Владимир Путин. Президент России постановил приспустить государственные флаги РФ, а также предложил учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Рано утром 25 декабря Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в районе Сочи. Летевший из Московской области самолет пропал с радаров после вылета из Адлера, где совершал дозаправку. На борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

За первый день поисковой операции удалось обнаружены тела 11 погибших. Полностью список находившихся на борту людей опубликован на сайте Минобороны.

О том, что на данный момент известно о катастрофе, читайте в материале сетевого издания m24.ru.

