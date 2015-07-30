Подросток погиб, катаясь на крыше поезда Московской железной дороги

В столице погиб катавшийся на крыше электропоезда подросток

Подросток погиб, катаясь на крыше электрички Ярославского направления, сообщает корреспондент m24.ru.

Тело зацепера нашли утром 30 июля на станции Лосиноостровская. Из-за ЧП задерживаются поезда.

Как отметили в пресс-службе МЖД, движение электричек на было организовано по двум другим путям. Всего был задержан 31 поезд на 6 - 17 минут. Три электрички, следовавшие за составом с зацепером, прибыли в Москву с опозданием на 2,5 часа.

Недавно полицейские задержали двух подростков-зацеперов, катавшихся на скоростном поезде "Ласточка". Двое детей зацепились за хвостовой вагон электрички, следовавшей из Москвы в Орел.

Ранее m24.ru сообщало, что в Госдуме подготовили законопроект, который усиливает ответственность за зацепинг – поездки на крыше, подножках и между вагонами поездов. Об этом рассказал первый зампред комитета по транспорту нижней палаты парламента Михаил Брячак.

Штраф для самих зацеперов предлагается увеличить со 100 рублей до 5 тысяч. Кроме того, документ вводит штраф до 50 тысяч рублей для перевозчиков.

Если же поездка на крыше поезда обернулась аварией или смертью человека, то самому нарушителю, если он остался жив, или должностным лицам, допустившим зацепинг, грозит до пяти лет лишения свободы.