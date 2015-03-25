Между Москвой и Клином будет курсировать поезд "Ласточка"

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Между Москвой и подмосковным Клином запустят поезд "Ласточка", сообщила на пресс-конференции глава Клинского района Московской области Алена Сокольская.

"Клин должен стать доступным городом по транспорту. На сегодняшний день есть решение, которое достигнуто губернатором, на предмет появления "Ласточки" в Клину", – цитирует Сокольскую Агентство "Москва".

По ее словам, благодаря появлению "Ласточки" время в пути из Москвы в Клин составит 20–25 минут.

Скоростной электропоезд "Ласточка"

Поезд "Ласточка" был разработан немецким концерном Siemens. В 2009 году производитель заключил с ОАО "РЖД" контракт стоимостью 410 миллионов евро на поставку 54 поездов. "Ласточку" выбрали для перевозки пассажиров зимней Олимпиады в Сочи. Первые поезда запустили по маршруту Москва-Адлер в ноябре 2013 года. Ласточки ходят из Москвы в Курск, Орел, Нижний Новгород и Смоленск, из Санкт-Петербурга в Новгород и Карелию, а также из Краснодара в Адлер и Ростов-на-Дону.

Добавим, что с августа прошлого года "Ласточка-Премиум" курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, а в марте сообщалось, что на маршруте Москва - Курск поезд "Ласточка" в обычном исполнении заменен на состав класса премиум.

В отличие от стандартной "Ласточки", где есть только вагоны эконом-класса, в версию премиум включен также один вагон бизнес-класса. Кроме того, в новой "Ласточке" с двух до четырех на состав увеличено число санитарно-гигиенических комнат, предусмотрены более комфортные пассажирские кресла и расширено расстояние между ними.

В вагоне бизнес-класса кресла, расположенные друг напротив друга, разделяют столики. Всего в новой "Ласточке" пять вагонов и 332 места.